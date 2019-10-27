مانشستر يونايتد سيتعاقد مع بيل في حالة واحدة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد يتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، غاريث بيل، في حالة واحدة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تم عرض غاريث بيل على مانشستر يونايتد في شهر حزيران/يونيو الماضي، بعد أن أعلن المدرب زين الدين زيدان أنه لا يريد النجم الويلزي في فريقه.
وأشارت إلى أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب صاحب الـ30 عامًا، بالإضافة إلى أجره الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد استعان بمحققين خاصين، لدراسة الخلفية الخاصة بأي لاعب من المحتمل قدومه إلى "أولد ترافورد".
وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع غاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق.
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