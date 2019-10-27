تظاهرة ضد العنف والجريمة على مفرق الحلزون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من أهالي شعب والبلدات المجاورة في منطقة الجليل على مفرق الحلزون القريب من القرية، مساء أمس السبت، احتجاجا على ازدياد أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة.

ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف والجريمة، كما هتفوا ضد تواطؤ الشرطة في المجتمع العربي، وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها "أهالي شعب يطالبون الحكومة بالكشف عن القتلة ومحاربة الجريمة".

وقال عضو المجلس شعب المحلي، معتصم علي ظاهر خطيب، إن "قضية العنف والإجرام المنظم هي أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مجتمعنا، وعلينا جميعا التكاتف لنضع حدا لمواجهة سرطان العنف والإجرام في قريتنا وأيضا بمجتمعنا العربي".

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وطالب خطيب بشنّ حملات منظمة لجمع السلاح، وبوضع خطة عمل حكومية للحد من ظاهرة العنف في الشارع العربي، كما طالب بتخصيص ميزانيات للاستثمار بمشاريع تربوية ولا منهجية في شعب والبلدات العربية.

وأضاف: "نطالب الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية بعدم التقاعس، والكف عن إهمال المجتمع العربي. وأيضا يجب أن أذكر بأن هناك مسؤولية أيضا ملقاة على كاهل الأهالي، ومن هنا أناشدهم بمراقبة أولادهم من أجل الحد من ظاهرة الفوضى والعنف".

يذكر أن اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في شعب نظما التظاهرة تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا، ضمن سلسلة فعاليات مناهضة للعنف والجريمة.