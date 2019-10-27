شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. بدء فض اعتصامات المتظاهرين بالقوة بعد يوميين داميين والان مع التفاصيل
بدأت قوات مكافحة الإرهاب (قوات النخبة) وقوات الجيش، اليوم الأحد، عمليات تفريق واعتقال لمتظاهرين في مدن وسط وجنوب البلاد، بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وقالت مصادر عراقية إن نشر قوات مكافحة الإرهاب وقوات الجيش يأتي بمسعى لإعادة الأوضاع الأمنية إلى ما كانت عليه بعد أن تمكن المحتجون يومي الجمعة والسبت من إضرام النيران في أكثر من 80 مقرًا حزبيًا وأخرى تابعة للحشد الشعبي ومؤسسات حكومية مختلفة.
وذكر نقيب الشرطة أحمد خلف للأناضول أن ”قوات مكافحة الإرهاب انتشرت في غالبية مناطق بغداد بأمر من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف حماية جميع المؤسسات الحكومية والأهداف الحيوية ومنع أي جهات من الاعتداء عليها“.
وبين خلف أن ”نشر قوات مكافحة الإرهاب جاء بعد عجز قوات مكافحة الشغب عن السيطرة على الأوضاع في بغداد“.
وفي محافظة ذي قار جنوبي البلاد، قال ناشط في الاحتجاجات، اليوم الأحد، إن قوات مشتركة من مكافحة الإرهاب والجيش تنفذ لأول مرة حملة اعتقالات ضد المتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية.
وذكر علي السعيدي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، أن ”رئيس الوزراء أعطى أمرًا لقوات مكافحة الإرهاب والجيش بقمع الاحتجاجات بالقوة والاعتقالات، وهذا ما حصل خلال الساعات القليلة الماضية في محافظة ذي قار، حيث بدأت ملاحقات واعتقالات للمتظاهرين المتواجدين خارج ساحة الحبوبي وسط الناصرية“.
وبين السعيدي أن ”رئيس الوزراء يريد من الإجراء تساقط المزيد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تشويه صورة قوات مكافحة الإرهاب والجيش المعروفين بمهنيتهم“.
وتابع ”يجب ألا تستخدم قوات مكافحة الإرهاب والجيش لقمع المتظاهرين“، مشيرًا إلى أن ”معلومات مؤكدة حصلنا عليها تشير إلى أن عبد المهدي كلف القوتين بفض الاعتصامات بالقوة“.
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