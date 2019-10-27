شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. طارق صالح يرد بشكل غير مباشر على تصريحات الميسري والان مع التفاصيل

رد قائد المقاومة الوطنية، العميد الركن، طارق محمد عبدالله صالح، بشكل غير مباشر على التصريحات التي أطلقها نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، وهاجم فيها إتفاق الرياض والتحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات .

وقال العميد طارق في تغريدة له بتويتر، "أي شخص يعارض الاتفاق بين المكونات اليمنية هو خائف على الكرسي ولا يهمه اليمن ولا الثوابت.. همهم الوحيد مصالحهم الشخصية وأين موقعي من الإعراب".

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وأردف قائد المقاومة الوطنية: "اليمن فوق الجميع ويتسع للجميع".

وكان الميسري قد هاجم في لقاء قبلي عسكري بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، إتفاق الرياض وهدد بإجتياح العاصمة عدن التي غادرها بعد خسارته في معركة مع قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي استمرت يومين .