شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة : الميليشيات تحول ذكرى المولد النبوي إلى مناسبة للنهب والان مع التفاصيل

قالت صحيفة الخليج الإماراتية، أن ميليشيا الحوثي الإنقلابية، حولت ذكرى المولد النبوي الشريف إلى مناسبة للنهب وفرض الإتاوات القسرية والترويج الصاخب والمكلف لزعيم الجماعة باعتباره سليل آل البيت الأحق بالولاية والحكم في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر موثوقة، أنه تم رصد موازنة مالية تزيد بمقدار الضعف عن سقف الموازنة التي خصصت للاحتفال بحلول ذكرى المولد النبوي العام المنصرم، والتي بلغت 65 مليار ريال يمني .

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وبحسب المصادر فإن هذه الموازنة التي ستكرس لإقامة 900 فعالية طائفية على مستوى المدن والمديريات والقرى والمؤسسات الحكومية والخاصة، للاحتفال بذكرى المولد النبوى تكفي كراتب شهر على الأقل للموظفين بالمصالح الحكومية المنقطعة رواتبهم منذ اكثر من اربع سنوات.

وذكرت الصحيفة أن الميليشيات فرضت مبالغ مالية كبيرة على التجار ورجال الأعمال كمساهمة قسرية وإجبارية في تحمل نفقات المظاهر الاحتفالية بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما ألزمت مالكي المعارض والمحلات والمنشآت التجارية بطلاء البوابات باللون الأخضر بالتزامن مع توزيع منشورات ورقية على سكان الأحياء الشعبية لشراء قماش ذي لونين أخضر وأبيض، وخياطته كقصاصات مترابطة ونشرها بالقرب من المنازل.