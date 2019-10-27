مكافحة الإرهاب يعلن انتشار قواته في بعض مناطق بغداد بتوجيه من عبد المهدي

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي Icts، اليوم الاحد، عن انتشار قواته في بعض مناطق بغداد بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.
وأوضح البيان، أن الانتشار جاء "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبأمر رئيس جهاز مكافحة الإرهاب".
من جانبه، اشار مصدر امني لـ الخليج 365، الى انتشار عجلات مكافحة الارهاب ، ليل امس، ضمن التقاطعات وبالقرب من جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسبا من وقوع اي طارئ.
وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول ، احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها اعمال عنف وحرق لمباني الاحزاب السياسية ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الامن.
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