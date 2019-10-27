نشرت وسائل اعلامية، مقطع فيديو يظهر فيه لحظة استهداف زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي في مدينة ادلب بسوريا. وجاءت عملية الاستهداف بعدما تم كشف مخبأ البغدادي الذي تم اثناء محاولته تهريب عائلته باتجاه الحدود التركية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عملية استهداف البغدادي حسب ما نشرتها وسائل اعلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.