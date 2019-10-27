بيان من الرافدين بشأن قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان منح قروض الـ50 مليون لإضافة بناء وترميم الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه.
وقال المصرف في بيان له تلقت الخليج 365 ان "ضمان منح قروض اضافة البناء او الترميم وتاهيل الدور السكنية للمواطنين تكون برهن العقار المراد ترميمه اوتاهيله لصالح المصرف".
واضاف المصرف ان "قرض اضافة البناء او تأهيل وترميم الدور السكنية يبلغ 50 مليون دينار للموظفين و 30 مليون دينار للمواطنين"، مشيرا الى ان "ضمان القرض يكون برهن العقار لصالح المصرف ومن الدرجة الاولى على ان تغطي قيمته التقديرية ( مبلغ القرض + 20% ) اضافة الى راتب الموظف بالنسبة للمقترضين من الموظفين".
يذكر ان مصرف الرافدين باشر بمنح قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و50 مليون دينار للمواطنين ولمدة 6 سنوات.
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