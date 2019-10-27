مصير أبوبكر البغدادي.. لحظة بلحظة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة العين الإخبارية الأحد 2019/10/27 10:55 ص بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/10/27 10:55 ص بتوقيت أبوظبي أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي

قال مسؤول بارز في الجيش الأمريكي، الأحد، إن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي قُتل في غارة عسكرية بسوريا، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميا عن ذلك حتى الآن.

وتواكب "العين الإخبارية" بمتابعة لحظية كل ما يتعلق بهذا الإعلان بالتوقيت العالمي "جرينتش".. 07:12.. مصادر أمنية عراقية: 8 مروحيات أمريكية استهدفت مقر البغدادي في قرية باريشا بإدلب السورية. 07:07.. مصادر أمنية عراقية: مقتل مرافق البغدادي معه في الغارة الجوية في إدلب السورية. 06:04.. مصدران أمنيان عراقيان لرويترز: تلقينا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي. 05:42.. "نيوزويك": زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وزوجتاه فجروا أنفسهم بعد وصول القوات الأمريكية إليهم. Advertisements 05:19.. نيويورك تايمز: وكالة الاستخبارات المركزية قدّمت المعلومات المخابراتية والاستطلاعية على الأرض قبل تنفيذ المهمة. 05:18.. نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول أمريكي: فرقة "دلتا" النخبوية التابعة للجيش الأمريكي نفذت مهمة استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي. 03:28.. "نيوزويك": الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على العملية العسكرية قبل تنفيذها بأسبوع تقريبا. 03:28.. مجلة نيوزويك الأمريكية: وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأن لديها "ثقة كبيرة" بأن الهدف الذي قتل في الغارة كان أبوبكر البغدادي. 03:24.. مسؤول بالجيش الأمريكي لمجلة نيوزويك: زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل في الغارة الأمريكية. 03:21.. مسؤول بارز في البنتاجون: زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي كان هدفا لعملية عسكرية سريّة في محافظة إدلب السورية.

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