"واشنطن بوست": البغدادي قتل على يد كوماندوز وليس بضربة جوية

قال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية "الكوماندوز" اشتبكت على الأرض مع زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ولم يقتل في ضربة جوية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رفض ذكر اسمه أن القوات الأمريكية قامت بعمليات إنزال جوي واشتبكت مع مجموعة البغدادي قرب الحدود مع تركيا، حيث كان يحاول الفرار هو وزوجتاه الاثنتان.



وترجح مصادر أخرى أن البغدادي فجّر في نفسه حزاما ناسفا كان قد أعده لتجنب الأسر.



وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن ورغم ترجيحات قوية بمقتل البغدادي في العملية لا يمكن القطع ذلك.

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وسبق الإعلان عن مقتل البغدادي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، ثم يتبين لاحقا أنه لا يزال حيا.

وكانت مجلة "نيوزويك" قد كشفت، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي، أن البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي، مساء السبت، في سوريا.



ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ المهمة قبل نحو أسبوع من حدوثها.

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي.