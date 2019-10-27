شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيوزويك: الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا بعملية استهداف البغدادي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قالت نجلة نيوزويك إن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا بعملية استهداف البغدادي.

وقتل البغدادي مع مرافقيه وزوجتيه في منطقة على الحدود التركية السورية اليوم. وأكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في سوريا. Advertisements وأضافت المصادر أن زوجتي البغدادي قتلتا خلال العملية الأمريكية في سوريا. وتابعت أن تبادلا محدودا لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبوبكر البغدادي في سوريا. وأوضحت أن أبوبكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان اقامته في سوريا. ولفتت إلى أنه جاري حاليا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل أبو بكر البغدادي.

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