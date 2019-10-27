"البصر الخيرية" تنفذ حملة مجانية لمكافحة العمى في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

تنفذ مؤسسة البصر الخيرية العالمية حملة طبية مجانية لمكافحة العمى وأمراض العيون في إطار مخيم العيون (102) في مقر هيئة مستشفى الجوف برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم ومحافظ الجوف اللواء أمين علي العكيمي خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الحالي بعنوان(أريد أن أرى).



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وقال مصدر مسؤول في مؤسسة البصر الخيرية العالمية إن المخيم الممول من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت عبر التنسيق مع التواصل للتنمية الإنسانية يستهدف معاينة 1500 حالة بتقديم المشورة الطبية والأدوية والنظارات بإشراف فريق طبي من الأطباء اليمنيين وأطباء من خارج اليمن من خلال 3 عيادات طبية.

وذكر المصدر أن حملة المخيم ستنفذ 150 عملية لإزالة المياه البيضاء مع زراعة العدسات، مشيرا إلى أن المعاينة ستكون في اليوم الأول من الحملة الموافق الثلاثاء 29 أكتوبر .