شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب مغردا: «حدث شيء كبير جداً».. وأنباء عن مقتل البغدادي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)
أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد) أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدلي بإعلان «مهمّ جدا» صباح اليوم، بينما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن عملية عسكرية في سورية استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم التنظيم في غارة عسكرية أمس (السبت) في شمال شرق سورية.
وقالت الشبكة الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، دون أن تذكر توضيحات عن موقعه.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.
وقبل ذلك، كان ترمب كتب في تغريدة على تويتر «حدث للتوّ شيء كبير جدا!»، من دون مزيد من الإيضاح.
ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع «نيوزويك» بأن ترمب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت زعيمها البغدادي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترمب مغردا: «حدث شيء كبير جداً».. وأنباء عن مقتل البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.