شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب مغردا: «حدث شيء كبير جداً».. وأنباء عن مقتل البغدادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن البيت الأبيض اليوم (الأحد) أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيدلي بإعلان «مهمّ جدا» صباح اليوم، بينما تتحدث وسائل إعلام أمريكية عن عملية عسكرية في سورية استهدفت زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأمريكي استهدف زعيم التنظيم في غارة عسكرية أمس (السبت) في شمال شرق سورية.

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وقالت الشبكة الأمريكية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، دون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وقبل ذلك، كان ترمب كتب في تغريدة على تويتر «حدث للتوّ شيء كبير جدا!»، من دون مزيد من الإيضاح.

ويأتي ذلك في وقت أفاد موقع «نيوزويك» بأن ترمب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت زعيمها البغدادي.