تداول فيديو لعملية استهداف البغدادي في سوريا









اسماء السيد - بيروت: تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه للعملية الأميركية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. ولم تتمكن ""الخليج 365"" من تأكيد مصداقية الفيديو من عدمها.

وأكدت وسائل إعلام أميركية عدة أن زعيم تنظيم داعش استُهدف وقُتل على الأرجح في عملية عسكرية أميركية في سوريا، وذلك قبل ساعات من إعلان "مهمّ جدا" سيُدلي به الرئيس دونالد ترمب الأحد.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري كبير أن الجيش الأميركي استهدف زعيم داعش في غارة السبت في شمال شرق سوريا.

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وقالت الشبكة الأميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الرئيس ترمب سيدلي بتصريح "مهم جدا" الاحد، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل. وقال المتحدث في بيان مقتضب إن هذه الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترمب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح.

ويأتي ذلك في وقت افاد موقع نيوزويك بأن ترمب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم داعش استهدفت البغدادي.