إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحرائق التهمت منازل عدة في كاليفورنيا

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وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة سونوما مارك إيسيك في مؤتمر صحافي "نعلن عن عملية إجلاء لنحو 50 ألف شخص. يتم إجلاؤهم لأن هذه الحرائق خطيرة للغاية".

والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.