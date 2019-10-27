اخبار العالم

إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحرائق التهمت منازل عدة في كاليفورنيا أمرت السلطات بإجلاء نحو 50 ألف شخص من أجزاء من منطقة خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا في وقت يتوقع أن تتسع رقعة حرائق الغابات جراء الرياح القوية المتوقعة.

أخبار ذات صلة

وقال مسؤول الشرطة في مقاطعة سونوما مارك إيسيك في مؤتمر صحافي "نعلن عن عملية إجلاء لنحو 50 ألف شخص. يتم إجلاؤهم لأن هذه الحرائق خطيرة للغاية".

والتهمت حرائق كينكيد التي أججتها الرياح العاتية نحو عشرة آلاف فدان الخميس، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا.

وفي الوقت الذي كافحت فيه طواقم الإطفاء الحرائق المستعرة، أظهرت لقطات وصور نشرها مراسلون محليون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلال المنازل المدمرة التي التهمتها الحرائق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجلاء 50 ألف شخص مع اتساع رقعة حرائق كاليفورنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا