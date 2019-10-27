شكرا لقرائتكم خبر عن وفد برلمانى لحقوق الإنسان ينطلق إلى الصعيد لتفقد أحد السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل، وفد برلمانى من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لتفقد أحد السجون بمحافظات الصعيد.

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كل من، النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف.

وتعد هذه الزيارة الثانية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والاقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.