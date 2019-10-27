شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يتوجه إلى نيجيريا على رأس وفد برلمانى فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه صباح اليوم، الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وتأتى الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

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ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.