هولندي يعلن اختراع جهاز لانتشال النفايات البلاستيكية من الأنهار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ابتكر الهولندي بويان سلات، جهازا جديدا يعوم في الأنهار لانتشار المواد البلاستيكية قبل أن تصل إلى المحيطات.

وكشف سلات أمس السبت، عن الخطوة التالية في معركته وهي جهاز عائم يعمل بالطاقة الشمسية ويطلق عليه "المعترض" الذي ينتشل المواد البلاستيكية من الأنهار أثناء مرورها.

ودشن المتسرب من الجامعة البالغ من العمر 25 عاما حملة "تنظيف المحيط" لتطوير ونشر جهاز اخترعه عندما كان في الثامنة عشرة من العمر يمكنه التقاط النفايات البلاستيكية العائمة في المحيط.

وقال سلات إن الأنهار "تشبه الشرايين التي تنقل القمامة من اليابسة إلى البحر".

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وأضاف أن ثلاث نسخ من هذا الجهاز تعمل بالفعل، في إندونيسيا وماليزيا وفيتنام، والرابعة تتجه إلى جمهورية الدومينيكان.

ويستخدم النظام الذي تتبعه المؤسسة في تنظيف المحيطات فقاعة ضخمة عائمة لجمع النفايات. وبعد انتكاسات أولية وتعديلات للنظام ذكرت المؤسسة التي يرأسها سلات، في وقت سابق من الشهر الجاري أنها تمكنت من التقاط البلاستيك من أعالي البحار للمرة الأولى.

ويتألف النظام الخاص بالأنهار من آلة ترسو في قاع البحر بينما تقوم أذرع عائمة بتحويل النفايات إلى شبكة للتجميع في الوقت الذي تسمح فيه بمرور الحيوانات والملاحة النهرية.