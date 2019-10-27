اعتقال 19 شخصا على خلفية شجار في طرعان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع ان تنظر محكمة الصلح في الناصرة صباح اليوم، الأحد، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 19 شخصا تم اعتقالهم خلال ساعات الليل عقب الشجار العائلي الذي اندلع في قرية طرعان، واستعملت خلال الشجار المفرقعات، كما تم إطلاق الرصاص الحي وإضرام النار ببعض الممتلكات.

ووفقا للشرطة، فإن قواتها قامت بحملة خاصة في طرعان عقب شجار عائلي نشب على خلفية فصل إمام مسجد من منصبه، وخلال الحملة تم اعتقال 19 شخصا، كما تم ضبط قطعتين من السلاح من طراز "كارلو".

وبحسب الشرطة فإن عدة شبان أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الشجار، وجرى إضرام النيران بـ4 مركبات، كما تواصل الشرطة نشر قواتها في القرية للسيطرة على الأوضاع وفرض النظام، حيث من المتوقع تنفيذ المزيد من الاعتقالات.

إلى ذلك، أفادت سلطة الإنقاذ والإطفاء أن طواقمها استدعيت إلى طرعان وقام رجال الإطفاء، بحماية من الشرطة، بإخماد النيران في 4 مركبات، كما تم إخماد النار بمنزل ومنع انتشاره.

وتشهد طرعان بين الحين والآخر، منذ انتخابات المجلس المحلي في العام الماضي، شجارات وتوترات بين مجموعات من الشبان على خلفية عائلية، أسفرت عن وقوع إصابات طفيفة وخسائر مالية بالممتلكات.