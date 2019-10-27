حالة الطقس: أجواء غير مستقرة وفرصة لهطول أمطار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يفيد الراصد الجوي أن البلاد ستبقى تحت تأثير أجواء مضطربة نسبيا يتمازج معها سطوعا للشمس أحيانا وفترات من الغيوم، وأحيانا ستشهد بعض المناطق تساقطا للأمطار المحلية.

اليوم لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مواتية لهطول الأمطار التي قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية في العديد من المناطق وخصوصا فوق الجبال، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء باردة نسبيا في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

كما لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة في يوم الإثنين، وتبقى الفرصة حاضرة لهطول زخات محلية قد تكون رعدية الطابع خصوصاً في الجبال، وفي ساعات المساء والليل تكون الأجواء مائلة للبرودة قليلا خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة.

بينما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة بينما تبقى البلاد تحت تأثير أجواء غير مستقرة. وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد خلال ساعات النهار. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في بعض الأحيان. والله تعالى أعلى واعلم.

Advertisements

يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويستقر الجو من جديد. في ساعات الصباح الأولى يكون الجو باردا نسبيا ومنعشا في ذات الوقت. ومع ساعات النهار يسود جو لطيف للغاية مع حرارة تتراوح بين بداية العشرينات في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة.

وحول منتصف العشرينات في المناطق السهلية والساحلية. وجو صيفي عادي في مناطق الأغوار. الرياح تكون غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الخميس، فيما تصبح الأجواء الصباحية باردة نسبيا بشكل أكبر من اليوم الذي سبقه. كما يسود جو مشمس إلى غائم جزئي في ساعات النهار. مع جو خريفي لطيف. ليلا يصبح الجو باردا نسبيا من جديد. الرياح تكون متغيرة الاتجاه.

يوم الجمعة، تسود أجواء خريفية لطيفة في ساعات النهار ومائلة للبرودة ليلا وفجرا. وتغطي السماء كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة. دون تغير يذكر على درجات الحرارة النهارية. الرياح تكون شمالية شرقية في ساعات النهار وتصبح فيما بعد شمالية غربية.