شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة للعملية الأمريكية التي استهدفت زعيم داعش والان مع التفاصيل

كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تفاصيل جديدة عن عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ لافتا إلى أن قتالاً قصيراً وقع عندما دخلت القوات الأميركية المجمع الذي اُختبئ داخله وسط أنباءٍ تشير الى أن زعيم "داعش" فجّر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأميركية، لافتةً إلى أن تأكيد مقتل زعيم "داعش" مرهونٌ بالانتهاء من تحليل عيّنات الحمض النووي.

وفي التفاصيل، ذكرت وسائل إعلام أميركية، نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفّذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية، أن العملية جرت في محافظة إدلب- شمال غربي سوريا، ونفّذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حدّدت موقعه.

قتال سريع

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" نقلت المجلة عن المسؤول الأميركي، أنه اطلع على نتائج العملية، مشيراً إلى أن قتالاً قصيراً وقع عندما دخلت القوات الأميركية إلى المجمع الذي اُختبئ داخله أبو بكر البغدادي.

وأوضح المسؤول، أن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يُصب أيُّ طفلٍ في الغارة الأميركية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جرّاء انفجار السترة الناسفة.

مَن حدّد الموقع؟

وأوضحت الشبكة الأميركية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) أسهمت في تحديد موقعه، دون ذكر توضيحات عن موقعه.

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ولم يكشف المسؤول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسؤولون أميركيون آخرون تواصلت معهم "رويترز" التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية بعد على طلب للتعقيب.

إعلان ترامب

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب؛ قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو"، مشيراً إلى أن الكلمة ستكون عند الساعة 13:00 بتوقيت غرينيتش.

ومن المتوقع أن يدلي ترامب؛ ببيانه في غرفة استقبال البيت الأبيض، حيث سبق وأدلى بعدد من الإعلانات المهمة.

واستخدم هذه الغرفة، الأسبوع الماضي، لإعلان أن وقف إطلاق النار بين تركيا والأكراد في سوريا صامد.

أكثر المطلوبين

ويعد البغدادي؛ واسمه الحقيقي، إبراهيم عواد محمد إبراهيم علي محمد البدري؛ من أكثر المطلوبين في العالم؛ لا سيما من الولايات المتحدة، التي تقود تحالفاً ضدّ التنظيم المتشدّد في العراق وسوريا.

ورصدت الولايات المتحدة مبلغ 25 مليون دولار أميركي لمَن يُدلي بأيّ معلوماتٍ تُسهم في الوصول إلى البغدادي؛ وكذلك زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري.