شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران عراقيان يعلنان تلقيهما تأكيدا لنبأ مقتل البغدادي من داخل سوريا والان مع التفاصيل

قالت مصادر عراقية إنها تلقت تأكيدا من سوريا بمقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدريين عراقيين تأكيدا لنبأ مقتل البغدادي من داخل سوريا. أكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في سوريا. وأضافت المصادر أن زوجتي البغدادي قتلتا خلال العملية الأمريكية في سوريا. Advertisements وتابعت أن تبادلا محدودا لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبوبكر البغدادي في سوريا. وأوضحت أن أبوبكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان اقامته في سوريا. ولفتت إلى أنه جاري حاليا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل أبو بكر البغدادي.

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