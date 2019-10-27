شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. قيادي حوثي يقتل أمه رميا بالرصاص والان مع التفاصيل

أقدم مشرف حوثي على قتل والدته في صنعاء وهي متوجهة لصلاة الجمعة، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

وذكرت مصادر محلية، أن الجاني إبراهيم عبدالله أبوحروب، من أهالي بني علي أرحب بمحافظة صنعاء، أقدم على قتل والدته زهور صالح محمد مارش، الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول 2019م..

ووفق المصادر، فإن القيادي الحوثي قام بفعلته وقت صلاة الجمعة وهي متوجهة للصلاة وعلى سجادتها داخل بيتها في منطقة هبرة بالعاصمة صنعاء، حيث أطلق عليها النار مما أدى إلى وفاتها وخرج هارباً.

يشار إلى أن أخاه الذي يليه قتل قبل سنوات مع الحوثيين، وأما القاتل إبراهيم فهو يقاتل مع الحوثيين ويعمل ثقافياً معهم.

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وتقول المعلومات، إن الحوثي إبراهيم ما زال هارباً، وتشير المصادر أنه في حماية الحوثيين ويعملون على إخفائه.

واستنكر الجميع هذه الجريمة الشنيعة، فيما تتحدث مصادر أن مثل هذه الجرائم تكررت في عدة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثي.

وعزت المصادر ذلك بسبب ما يغرس الحوثي في عقول المغرر بهم من أتباعة أن من لم يكن مع السيد ومسيرتهم المزعومة فهو إسرائيلي وإن كان أبوه أو أمه.