شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تجتمع بعقال الحارات لمتابعة عملية التجنيد والان مع التفاصيل

عقدت مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، اجتماعاً مع عقال الحارات والقرى الريفية بمحافظة ذمار وسط اليمن.

وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الحوثي عقدت اجتماعاً في إدارة أمن مديرية ذمار، مع عقال الحارات والقرى، للاطلاع على نتائج عمليات التجنيد والتحشيد التي فرضتها على عقال الحارات والقرى الريفية بجميع مديريات محافظة ذمار.

وبينت المصادر أن المليشيات ألزمت عقال الحارات والقرى الريفية في ذمار بسرعة التجنيد والتحشيد خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين، كما ألزمت مدراء المدارس بتجنيد 2 من كل مدرسة كأقل نسبة من أي مدرسة.

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إلى ذبك، شيعت المليشيات الحوثية، بعد ظهر اليوم، جثمان الصريع "يحيى عبدالله الحداء" المكنى "أبو شظايا"، والذي لقي مصرعه في جبهة مقبنة غربي محافظة تعز.

يذكر أن نقطة أمنية حوثية بمدينة ذمار تعرضت لإطلاق نار، الخميس، من قبل مسلحين مجهولين، أدى إلى استنفار أمني، ليكشف عن مدى الخوف والذعر الذي وصلت إليه المليشيات الحوثية بالمحافظة.