شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: المليشيا تختلق أزمة مشتقات لإنعاش السوق السوداء والان مع التفاصيل
كشفت مصادر اقتصادية عن طرق مليشيات الحوثي في التلاعب وسرقة المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وذكرت المصادر، أن تجار السوق السوداء يبيعون المشتقات النفطية والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة، وأنهم يتحصلون على المواد من أصحاب محطات الوقود وبعض المشرفين الحوثيين في صنعاء.
وقالت المصادر إن المليشيات الحوثي تعمد إلى افتعال أزمات خانقة ومتكررة في المشتقات النفطية والغاز المنزلي لإنعاش الأسواق السوداء والتي تباع فيها بأسعار مضاعفة وتدر مبالغ مالية لمشرفي وقيادات المليشيات الحوثية في ظل غياب أي رقابة وحالة من الرهاب المجتمعي لمعارضة السلوك الحوثي الابتزازي.
وأكدت المصادر أن استمرار تفاقم أزمة المشتقات النفطية والغاز المنزلي وعدم توفر هذه المواد وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات عالية دون أي ضوابط، يعكس أن قيادات حوثية تقف وراء هذه الأزمات المفتعلة في مقابل تهميش دور شركة النفط اليمنية والمؤسسة العامة للغاز.
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