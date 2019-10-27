شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. اشتباكات بين المليشيا ومسلحين قبليين من خولان بحدة والان مع التفاصيل
قالت مصادر أمنية إن اشتباكات مسلحة اندلعت أمس بين مليشيات الحوثي الإرهابية ومسلحين قبليين في العاصمة صنعاء.
ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين المليشيا الحوثية وقوات الأمن المركزي الموالية لها من جهة، ومسلحين موالين للشيخ طارق ناجي عبدالله الصوفي في محيط منزله بالقرب من معسكر الأمن المركزي بحي حدة من جهة أخرى.
وتابعت المصادر إن الاشتباكات وقعت بعد مشادات حادة عقب منع المليشيات للصوفي من دخول منزله.
وبحسب المصادر فإن مسلحين قبليين تداعوا من مديرية خولان لمساندة الصوفي خلال الاشتباكات إلا أن المليشيات قامت بمطاردتهم واعتقال الكثير منهم ثم أطلقت سراحهم بعد توقف الاشتباكات.
وأوضحت المصادر أن المليشيات اعتقلت الشيخ الصوفي واقتادته إلى أحد سجونها، وتدخلت وساطات قبلية للإفراج عنه، إلا أن الأخير رفض إطلاق سراحه إلا بعد رد اعتباره، وهو ما رفضته قيادة المليشيات وما زالت حتى اللحظة.
ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية نشرت عدداً من الآليات والأطقم المسلحة في المنطقة ووضعت أسلاكاً شائكة على مداخل الشوارع الفرعية وأغلقتها عقب الاشتباكات بين الجانبين
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