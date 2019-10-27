شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش في الجوف (الاسم) والان مع التفاصيل
لقي قيادي في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعه، في وقت متأخر من مساء أمس، بنيران قوات الجيش الوطني، في مديرية المتون، بمحافظة الجوف.
ووفق موقع الجيش فقد استهدف أفراد الجيش الوطني، القيادي الميداني في المليشيا المدعو محمد حسين مجلي، بعد أن تم رصده بدقة، مما أدى إلى مصرعه على الفور.
وحاولت مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، انتشال جثة الصريع مجلي، إلا أن عبوة ناسفة زرعتها المليشيا في وقت سابق انفجرت بهم وتسببت في إصابة اثنين منهم.
وتشهد المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
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