شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ضبط 70 دراجة نارية مخالفة لقواعد السير في المكلا والان مع التفاصيل

تمكنت حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير بالمكلا، خلال اليوم الأول لانطلاقها من ضبط نحو 70 دراجة نارية مخالفة. وتركزت الحملة في شارع الستين والديس والهايبر بالمكلا، وستستمر حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة، بمشاركة شرطة الدوريات والقوات الخاصة وأمن المكلا". Advertisements وتواصل شرطة السير بساحل حضرموت لليوم الثاني على التوالي، حملة مرورية وأمنية لضبط الدراجات النارية المخالفة لقواعد السير وآداب المرور في مدينة المكلا. وتهدف الحملة إلى إجبار سائقي الدراجات النارية على الالتزام بقواعد وآداب المرور، وللحد من الحوادث المرورية التي تتسبب بها هذه الدراجات وينتج عنها وفيات وإصابات خطيرة قد تصل إلى عاهات مستديمة".

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