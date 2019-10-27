شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا "بدر" الإيرانية تفتح النار على المحتجين بمدينة الحلة العراقية والان مع التفاصيل

فتحت مليشيا "بدر" الإيرانية النار على المحتجين بمدينة الحلة العراقية، ما أسفر عن مقتل 7 محتجين وإصابة 38 آخرين.

وأكدت مصادر بالشرطة ووزارة الصحة العراقية مقتل 7 محتجين وإصابة 38 آخرين في مدينة الحلة العراقية بعد إطلاق مليشيات النار على تجمع لهم.

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وكانت المظاهرات التي عمت جميع أنحاء العراق، السبت، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا.

ويطالب المتظاهرون في عموم العراق باستقالة الحكومة وسن دستور جديد وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما يطالبون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية، لأنها أموال نهبت من ميزانية العراق وإعادتها إلى بغداد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بالخروج من العراق، وأخرى حملت عبارة "خامنئي عدونا الأول"، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بمليشيا الحرس الثوري الإيراني.