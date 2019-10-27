شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش والان مع التفاصيل
قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
ولم يكشف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أي تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت.
ورفض مسؤولون أمريكيون آخرون وفقا لـ رويترز.
ونسبت مجلة نيوزويك إلى مسؤول بالجيش جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادي قتل خلالها.
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