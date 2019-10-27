نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الاحد، عن مصدرين عراقيين قولهما إن العراق تلقى تأكيدا لنبأ مقتل زعيم تنظيم داعش ابو بكر البغدادي من داخل سوريا.
هذا، وقد أفادت تقارير إعلامية أمريكية بمقتل أبو بكر البغدادي في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية في محافظة إدلب السورية.
وبينما لم يتم تأكيد تلك المعلومات رسميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي بـ "بيان هام" يخص السياسة الخارجية، اليوم الأحد. من جانبه، قال ترامب في تغريدة له على "تويتر" أن "شيئا كبيرا حدث للتو" دون أن يكشف عن أي تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: العراق تلقى تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.