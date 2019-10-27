زخم مروري كبير في شوارع بغداد

تشهد شوارع العاصمة بغداد، صباح اليوم الاحد، زخما مروريا "كبيرا" وذلك مع بدء اوقات الدوام الرسمي.
وقال مراسل الخليج 365، إن شوارع العاصمة بغداد، تشهد زخما مروريا وتوقفا شبه تام لحركة السير، وذلك مع بدء الدوام الرسمي اليوم الاحد السابع والعشرين من تشرين الاول.
من جانبه عزا مصدر امني، لـ الخليج 365، سبب ذلك الزحام الى استمرار اغلاق عدد من الشوارع الرئيسة والجسور المهمة في العاصمة ابرزها جسر الجمهورية والمناطق المحيطة به، اضافة الى اعادة غلق المنطقة الخضراء والتشديد على اعتماد حاملي البطاقات المخولة لدخولها، فضلا عن انتشار امني مكثف .
واشار المصدر، الى انتشار عجلات مكافحة الارهاب ، ليل امس، ضمن التقاطعات وبالقرب من جامعة بغداد والمصارف والمنشآت المهمة تحسبا من وقوع اي طارئ.
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