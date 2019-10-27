نفى مصدر "مقرب" من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، نية الاخير تقديم استقالته على خلفية الاحداث الجارية في البلاد. وقال المصدر، لـ الخليج 365، "ننفي نفيا قاطعا الاخبار المتداولة عن نية رئيس الوزراء عادل علد المهدي تقديم استقالته". وتشهد العاصمة بغداد وتسع محافظات اخرى، منذ يوم الجمعة، 25 تشرين اول ، احتجاجات على سياسة الحكومة الحالية تخللها اعمال عنف وحرق لمباني الاحزاب السياسية ، اسفرت عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين وعناصر قوى الامن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من عبد المهدي ينفي نفيا قاطعا نيته الاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.