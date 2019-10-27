موقع أمريكي: أبوبكر البغدادي فجر نفسه لتجنب الأسر

قال موقع أمريكي إن أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، فجر نفسه حيث كان يرتدي حزاما ناسفا.

وأكد موقع "الدفاع الأول" (Defense one) المتخصص في الأخبار العسكرية، أن البغدادي كان هدفاً لغارة شنتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية في سوريا مساء السبت بتوقيت واشنطن، صباح الأحد في الشرق الأوسط بحسب نفس الموقع.

ويعتقد أن البغدادي فجر سترته الانتحارية التي كان يرتديها، حتى لا يقع في الأسر بحسب ما رجح الموقع.

وشن الجيش الأمريكي غارة جوية يصحبها قوات قتالية من النخبة على الأرض، في سيناريو يشبه عملة القضاء على أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في مايو/أيار 2011.

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وكانت مجلة "نيوزويك" نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبوبكر البغدادي قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت في سوريا.



وأضافت المجلة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها، وذلك بعد تقارير كشفت مساء السبت عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات، وأن مكان وجوده كان غير معلوم.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.

وخلال السنوات الماضية، كانت هناك ادعاءات متعددة بمقتل البغدادي والتي كان يثبت عدم صحتها فيما بعد.