مصدران أمنيان عراقيان: تلقينا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي

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العين الإخباريةالأحد 2019/10/27 10:05 ص بتوقيت أبوظبي
أبو بكر البغدادي
قال مصدران أمنيان عراقيان، السبت، إنهما تلقيا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.
وقال أحد المصادر لرويترز: "أكدت مصادرنا من داخل سوريا لفريق المخابرات العراقي المكلف بمطاردة البغدادي أنه قُتل إلى جانب حارسه الشخصي في إدلب بعد اكتشاف مخبئه عندما حاول إخراج عائلته من إدلب باتجاه الحدود التركية".
كانت مجلة "نيوزويك" كشفت نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي أن أبو بكر البغدادي، قتل في غارة شنها الجيش الأمريكي مساء السبت في سورية.
ووافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ المهمة قبل حوالي أسبوع من حدوثها.
يشار إلى أن البغدادي مختبئ منذ 5 سنوات. وأن مكان وجوده كان غير معلوم.
وأعلنت الولايات المتحدة منذ سنوات عن مكافأة قدرها 25 مليون دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي للوصول إلى البغدادي.
وفي أبريل/نيسان الماضي، ظهر البغدادي في شريط فيديو، وهو الأول منذ نشر لقطات له في عام 2014 بعد أيام قليلة من إعلان "الخلافة" المزعومة للتنظيم الإرهابي.
وخلال السنوات الماضية، كانت هناك ادعاءات متعددة بمقتل البغدادي والتي كان يثبت عدم صحتها فيما بعد.
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