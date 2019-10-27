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53 قتيلا من طالبان في غارة جوية شمالي أفغانستان

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

العين الإخبارية

الأحد 2019/10/27 09:58 ص بتوقيت أبوظبي

مقاتلات تشن هجوما على عناصر طالبان في أفغانستان

أعلن الجيش الأفغاني، الأحد، مقتل 53 عنصراً من حركة طالبان في غارة جوية بولاية فرياب شمالي البلاد‎. 

وبحسب ما نقلته وكالة خامة الأفغانية عن مسؤولين رسميين، فإن القوات نفذت الغارة الجوية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

كان فيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني قال، في بيان، إن مجموعة كبيرة من عناصر طالبان شنوا هجمات منسقة على مواقع أمنية في منطقة خواجا ناموسي في باشتون كوت، مساء أمس.

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وردت قوات الأمن على الهجوم، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة استمرت لعدة ساعات، بحسب ما ذكره بيان فيلق الجيش الأفغاني.

وأمام ذلك، شنت قوات الجيش الأفغاني غارة جوية لدعم القوات البرية التي قتلت 53 عنصراً بينما أجبرت الآخرين على التراجع.

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والأربعاء 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قُتل 4 عناصر على الأقل من حركة طالبان في غارة جوية للجيش الأفغاني بولاية "زابل" جنوبي البلاد.

كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قد قال، الإثنين 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن القوات الأمريكية لن تنسحب من أفغانستان على غرار سوريا.

يشار إلى الولايات المتحدة قد أعلنت، الأسبوع قبل الماضي، سحب 1000 جندي أمريكي من شمال شرق سوريا، بعد أيام من شن تركيا هجوما على وحدات حماية الشعب الكردية التي كانت تدعمها واشنطن في السابق.

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