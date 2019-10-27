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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. فيديو من موقع العملية الأمريكية التي استهدفت زعيم تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
تداول ناشطون مقاطع فيديو من موقع العملية العسكرية التي استهدفت البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في ادلب بسوريا.
وأكدت وسائل إعلام أمريكية مقتل زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي، في سوريا.
وأضافت المصادر أن زوجتي البغدادي قتلتا خلال العملية الأمريكية في سوريا.
وتابعت أن تبادلا محدودا لإطلاق النار حدث عند وصول القوات الخاصة الأميركية لمكان وجود أبوبكر البغدادي في سوريا.
وأوضحت أن أبوبكر البغدادي فجر نفسه بحزام ناسف بعد فشله في الهرب من حصار القوات الأميركية لمكان اقامته في سوريا.
ولفتت إلى أنه جاري حاليا إجراء فحص الحمض النووي للتأكد من مقتل أبو بكر البغدادي.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسئولين إيرانيين أن طهران علمت بنبأ مقتل أبو بكر البغدادي عن طريق مسؤولين سوريين جمعوا معلومات ميدانية من موقع العملية.
ولم يصدر عن التنظيم حتى اللحظة نفي أو إثبات لمقتل زعيمه البغدادي.
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