شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول أمريكي: الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة نفذت عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

Advertisements ولم يكشف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أي تفاصيل عن العملية ولم يحدد إن كانت نجحت. ورفض مسؤولون أمريكيون آخرون وفقا لـ رويترز. ونسبت مجلة نيوزويك إلى مسؤول بالجيش جرى إطلاعه على نتائج العملية قوله إن البغدادي قتل خلالها.

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