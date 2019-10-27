البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـ"بيان هام جدًا" اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـبيان هام جدا اليوم الأحد الأحد 27 أكتوبر 2019 متابعات_الخليج 365 قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش).

Advertisements ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى. وكان ترامب قد في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو". ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

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