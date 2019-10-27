عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. إعلان مقتل أبوبكر البغدادي في غارة بسوريا

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكد مسؤول بارز في الجيش الأمريكي، الأحد، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي قتل في غارة عسكرية بسوريا.



وقال المسؤول في تصريحات لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن "البغدادي كان هدفًا لعملية عسكرية سريّة في محافظة إدلب".

وذكرت "نيوزويك" أن "وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأن لديها (ثقة كبيرة) بأن الهدف الذي قتل في الغارة كان أبوبكر البغدادي".

وأكدت المجلة الأمريكية، أن "الرئيس ترامب كان قد وافق على العملية العسكرية قبل تنفيذها بأسبوع تقريبًا"، وذلك بعد تقارير كشفت، السبت، عن تحليق مروحيات عسكرية أمريكية فوق محافظة إدلب في شمال غرب سورية.

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وأوضحت أن "فريقا من قيادة العمليات الخاصة المشتركة نفذ العملية على مستوى عال، السبت، بعد تلقي معلومات استخباراتية. وكان الموقع يخضع للمراقبة منذ بعض الوقت".

وأشارت إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الأمريكية حتى الآن بشأن مقتل البغدادي.

وأكد مسؤول أمريكي، في تصريحات نقلتها "رويترز" أنه "تم تنفيذ عملية ضد زعيم تنظيم داعش لكنه ليس واضحا إن كانت العملية نجحت ".

وقال مسؤول في تصريح خاص لشبكة "سي إن إن إن": "المخابرات المركزية الأمريكية ساعدت في العثور على زعيم داعش".

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي أعلن، الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش)، دون مزيد من التفاصيل.

وقال ترامب في تغريدة خلال في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو"، ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.