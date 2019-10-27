عاجل.. أنباء عن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم داعش في غارة أمريكية.. وترامب يلقي كلمة بعد قليل

الموجز

أعلن مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاجون مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي أمس السبت، في عملية وصفتها بالسرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما نقلت مجلة نيوزويك الأميركية عن المسؤول في البنتاغون.

ا كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على صفحته بموقع التدوينات القصيرة تويتر، أن هناك شئ كبير للغاية حدث، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء «ببيان مهم» في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت رويترز.

وكذلك نقلت شبكة سي.أن.إن الإخبارية عن مسؤول أميركي قوله إن الجيش الأميركي استهدف البغدادي في غارة شمال غربي سوريا. وأضاف أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.أي) ساعدت في تحديد مكان البغدادي.

تجدر الإشارة إلى أن البغدادي -البالغ من العمر 48 عاما- عراقي اسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي، انشق عن تنظيم القاعدة عام 2013، أي بعد عامين من مقتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

وعرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقاله.