أنباء عن مقتل زعيم تنظيم داعش في غارة جوية أميركية









اسماء السيد - ذكرت تقارير صحفية نقلا عن مسؤولين أميركيين، اليوم الأحد، أن الجيش الأميركي نفذ عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

واشنطن: أعلنت شبكتا التلفزيون الأميركيتان "سي ان ان" و"ايه بي سي" في وقت مبكر من الأحد أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل على الرجح بعد غارة أميركية في منطقة إدلب في سوريا.

وذكرت شبكة "سي ان ان" أن الجيش الأميركي يجري تحاليل قبل أن يتمكن من تأكيد مقتل البغدادي رسميا. ونقلت إحدى وسائل الإعلام الأميركية عن مصادر حكومية عديدة قولها إن البغدادي قد يكون قتل نفسه بسترة انتحارية عندما هاجمت قوات أميركية خاصة موقعه.

وقالت الشبكة إن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون أن تذكر توضيحات عن موقعه.

من جانبها، نقلت وكالة رويترز" للأنباء، نقلا مسؤول أميركي قوله، إن الولايات نفذت عملية ضد زعيم تنظيم داعش، لكن أكد أنه ليس من الواضح حتى الآن إن كانت العملية قد نجحت بالفعل.

ونسبت مجلة "نيوزويك" الأميركية إلى مسؤول في الجيش الأميركي، جرى اطلاعه على نتائج العملية قوله، إن أبو بكر البغدادي قتل خلال العملية العسكرية التي استهدفته.

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تصريح "مهم جدا"

وأعلن البيت الأبيض السبت أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيدلي بإعلان "مهمّ جدا" صباح الأحد. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الإدلاء بأي تعليق.

وأشارت وسائل إعلام أميركية إلى أن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة"، وان هناك تحقيقا يجري بشأن التأكد من الهدف.

وكان متحدث باسم البيت الأبيض أعلن أن الكلمة الرئاسية ستُلقى الساعة 09,00 (13,00 ت غ).

وقبل ذلك، كان ترمب كتب في تغريدة على تويتر "حدث للتوّ شيء كبير جدا!"، من دون مزيد من الايضاح.

ويأتي ذلك في وقت افاد موقع نيوزويك بأن ترمب وافق في الأيام الماضية على عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية استهدفت البغدادي.