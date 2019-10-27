«أردوغان» يهدد بفتح الحدود مع أوروبا

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن «أميركا قدمت لنا ضمانات خطية حول خروج الإرهابيين من المنطقة الآمنة ولكنهم لم يخرجوا». وقال أردوغان إنه «في حال لم يتم تطهير المنطقة الآمنة شمالي سوريا من الإرهابيين بعد انتهاء مهلة 150 ساعة فسنقوم بتطهيرها». مضيفاً أن «تركيا ستطهر منطقة الحدود السورية من الإرهابيين ما لم تنفذ روسيا التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي».

وهدد الرئيس التركي قائلا: «إن لم تساند أوروبا خطة تركيا لإقامة منطقة آمنة في سوريا فسنفتح الحدود لذهاب اللاجئين لدول أوروبا»، حسب «رويترز». وأطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 9 أكتوبر، عملية عسكرية تحت مسمى «نبع السلام» شمال شرقي سوريا «لتطهير تلك الأراضي من الإرهابيين في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية.

وأعلنت تركيا بموجب اتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية شمال شرق سوريا في إطار عملية«نبع السلام» لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى خارج حدود المنطقة الآمنة. وتوقفت عملية «نبع السلام» التركية، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 أكتوبر 2019.

واتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، لعل أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا.