ضبط "سمّاك" قتل طفلاً وألقاه بترعة بالدقهلية بعد محاولة هتك عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قررت نيابة مركز ميت غمر، بإشراف المستشار علاء السعدني المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس "سمّاك" 4 أيام، على ذمة التحقيق معه بتهمة استدراج طفل ومحاولة هتك عرضه، بعدما تبين أن المجني عليه قاوم المتهم فخنقه وألقاه في ترعة "الرياح التوفيق"، خوفًا من افتضاح أمره.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء فاضل عمار إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية ببلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بعثور الأهالي على جثة طفل غارقة بمياه ترعة الرياح التوفيقي، بين قريتي "بشلا" و"ميت محسن".

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى الجثة، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى ميت غمر المركزي، حيث تأكد وجود شبهة جنائية.

بالفحص، تبين وجود محضر بتغيب الطفل "أحمد. م. ع - 14 سنة" حداد مسلح، مقيم بمنطقة دقادوس. وبتدقيق المواصفات واستدعاء والد الطفل المتغيب تعرف على الجثة، ولم يتهم أحد بقتل ابنه.

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وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، وقيادة العميد محمد الخولاني رئيس فرع بحث جنوب، والرائد أحمد فريد رئيس مباحث مركز ميت غمر، والرائد عبد الحميد الشورى رئيس مباحث قسم ميت غمر.

توصلت جهود فريق البحث أن آخر تواجد للطفل كان مع شخص يُدعى "عصام. ا - 17 سنة" يعمل سمّاكًا.

بمواجهة المذكور، اعترف بأنه استدرج المجني عليه محاولاً هتك عرضه، وأنه حينما قاومه ولاذ بالفرار لحق به وخنقه وألقاه بالترعة سالفة الذكر.

وأكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، وحرر بذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للإجراءات القانونية.​