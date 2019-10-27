وسائل إعلام أمريكية: البغدادي قُتل وامرأتان في إدلب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نقلت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عن مصدر عسكري، أن القوات الأمريكية قتلت ما يُرجح أن يكون زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك في عملية عسكرية بمدينة إدلب شمالي سوريا.

ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، عن مسؤول بالجيش الأمريكي "إن البغدادي قُتل في غارة"، وأن وزارة الدفاع أبلغت البيت الأبيض بأنهم "يثقون في أن الهدف عالي القيمة الذي قُتل هو البغدادي"، لكن لا يزال هناك مزيد من التحقق.

وأضافت المجلة الأمريكية نقلاً عن مسؤول البنتاغون -الذي لم تكشف عن هويته- إن "قتالاً قصيرًا اندلع عندما دخلت القوات الأمريكية معقل البغدادي، قبل أن يقتل نفسه بتفجير سترة ناسفة".

وأوضحت المجلة -نقلاً عن مصدرها- أن أفراد أسرة البغدادي كانوا حاضرين، وأنه وفقًا لمصادر البنتاغون "لم يصب أي من الأطفال في الغارة، باستثناء مقتل امرأتين بغداديتين، ربما جراء انفجار سترة البغدادي".

وأشارت المجلة إلى أن الرئيس ترامب وافق على مهمة استهداف البغدادي، قبل قرابة الأسبوع من حدوثها.

وأعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب سيُدلي بـ"بيان مهم" في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش).

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ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل أكثر لكلمة ترامب، التي وصفها بالمهمة.

لكن الوكالة أشارت إلى تكهنات بأن ترامب قد تكون لديه معلومات عن زعيم تنظيم "الدولة".

ولفتت الوكالة أيضًا إلى تغريدة للرئيس الأمريكي، مساء السبت، قال فيها إن "هناك شيء كبير جدًا حدث". وهي تغريدة حملت أيضًا غموضًا كبيرًا.​​

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