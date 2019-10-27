محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، أن الرئيس دونالد ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت جرينتش).
ووفق ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن المتحدث باسم البيت الأبيض لم يكشف عن تفاصيل أكثر لكلمة ترامب، التي وصفها بالمهمة.
لكن الوكالة أشارت إلى تكهنات بأن ترامب قد تكون لديه معلومات عن زعيم تنظيم الدولة "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.
ولفتت الوكالة أيضًا إلى تغريدة للرئيس الأمريكي، مساء السبت، قال فيها إن "هناك شيء كبير جدًا حدث". وهي تغريدة حملت أيضًا غموضًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب يُدلي بتصريح "مهم" اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.