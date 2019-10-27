أميركا تطالب كوريا الجنوبية بإعادة النظر في قرارها بشأن اليابان

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادي ديفيد ستيلويل إن الولايات المتحدة تريد من كوريا الجنوبية أن تعيد النظر في قرارها بالانسحاب من اتفاقها العسكري مع اليابان، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، اليوم الأحد.

وأوردت الصحيفة أنه من المقرر أن ينتهي اتفاق الأمن العام للمعلومات العسكرية في 22 نوفمبر المقبل، وتريد اليابان والولايات المتحدة تجديد إبرام الاتفاق من أجل التعامل مع عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وغيرها من التهديدات.

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وأوضح المسؤول الأميركي أنه على اليابان وكوريا الجنوبية تجاوز الخلافات التي دفعت سول إلى إلغاء اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية معتبراً أنه يتعين إعادة النظر في القرار، مضيفاً أن "الولايات المتحدة ستواصل تشجيع هذين الحليفين المهمين لحل الخلافات الثنائية".