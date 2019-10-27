شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": أصول الأوقاف كنز وخروج قانون إعادة تنظيم الهيئة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، سرعة خروج قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية للنور، من أجل الحفاظ على ممتلكات الهيئة والأصول خاصة تلك غير المستغلة.

وأوضح حمروش أنه فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة، متمثلة فى وزارة الأوقاف من أجل الحفاظ على أصول الأوقاف أعلن الوزير خلال الفترة الماضية، عن إعداد تشريع بشأن كيفية استثمار هيئة الأوقاف المصرية، وآخر عن العوائد، ومن المتوقع أن هذه التشريعات جميعها تهدف لحسن استغلال أصول الأوقاف بالشكل الأمثل.

وأضاف أمين سر اللجنة الدينية أن التشريعات المزمع خروجها للنور قريبا، تهدف لحسن الاستفادة من هذا الكنز، شريطة أن يكون هناك توافق مع شروط الواقفين، متابعا: شرط الواقف كنص الشارع، ولو تم فرز تلك الحجج الخاصة بالواقفين حجة حجة سنجد منها ما يمكن تطويعه للاستثمار والاستفادة منه على المستوى القومى.

وأشار أمين سر اللجنة إلى أن هناك نظرة إيجابية فى الوقت الراهن لأملاك الهيئة، التى تمثل كنز حقيقى للدولة المصرية، ولا بد من حسن استغلاله بما يتلاءم مع شروط الواقفين، مشددا على ضرورة الانتهاء من مشروع قانون هيئة الأوقاف المصرية، والمشروعين الخاصين بكيفية استثمار أموال الوقف، حتى تكون هناك منظومة متكاملة لكيفية الاستفادة من الأصول بما يفيد الناتج القومى والدولة المصرية بشكل عام، وأن المشروع الحالى سيكون من شأنه تثمين الممتلكات بما يتناسب مع الوقف، ومن الممكن أن يتم تقنين جزء محدد بما يتوافق مع السعر السوقى العادل، يتيح الامتلاك بالسعر العادل.