شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرو العراق يعلنون الأحد عصيانا مدنيا في جامعات بغداد والان مع التفاصيل

أعلنت اللجنة المنظمة للمظاهرات في بغداد، الأحد، عصيانا مدنيا في الجامعات العراقية ضمن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد لتغيير العملية السياسية وإنهاء نفوذ إيران.

وواصلت مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، السبت، قمع المتظاهرين العراقيين من خلال قتلهم بالرصاص الحي والدهس واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم وإنهاء المظاهرات بالقوة.

وقال أحمد عبدالله، أحد أعضاء اللجنة المنظمة للمظاهرات: "غدا سنبدأ عصيانا مدنيا من الجامعات، التي ستكون خلال الأيام المقبلة مركزا جديدا لاحتجاجاتنا ضد الحكومة العراقية ومليشيات الحشد الشعبي والنفوذ الإيراني، وإذا لم ترضخ الحكومة سنعلن من يوم الإثنين اعتصاما عاما مفتوحا".

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وبحسب اللجان المنظمة للمظاهرات في العراق، يقتصر العصيان المدني على بغداد فقط، فيما ستواصل محافظات الجنوب الخروج بمظاهرات يومية تبدأ غالبيتها عصرا بمشاركة كل المكونات المجتمعية في هذه المحافظات.

وبدأ المتظاهرون منذ مساء الجمعة، اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير التي نصبوا فيها الخيام، ورغم محاولات القوات الأمنية العراقية والمليشيات فض اعتصامهم عدة مرات، السبت، إلا أنها لم تتمكن، كما أن المتظاهرين لم يتركوا الساحة.

ولم يمنع حظر التجوال الذي فرضته الحكومة العراقية في 7 محافظات جنوبية هي البصرة وذي قار والمثنى والديوانية وبابل والكوت وميسان المتظاهرين من مواصلة مظاهراتهم متحدين مليشيات الحشد الشعبي التي استخدمت الرصاص الحي بشكل مباشر ضدهم في البصرة والناصرية والعمارة.