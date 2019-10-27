البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" الأحد

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

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وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو".

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.