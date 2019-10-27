الارشيف / اخبار العالم

البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" الأحد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأحد 2019/10/27 07:13 ص بتوقيت أبوظبي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي، الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء "ببيان مهم" في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (13 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

Advertisements

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق: "شيء كبير للغاية حدث للتو".

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.

pic11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: ترامب سيدلي بـ"بيان مهم" الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا